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Валерий Непомнящий: сборная России может умирать, если не будет играть

Валерий Непомнящий: сборная России может умирать, если не будет играть
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможной отмене октябрьского сбора национальной команды России, если не будет подобран соперник по товарищескому матчу.

«Возможная отмена октябрьского сбора национальной команды России — это очень плохая новость. Я всегда за то, чтобы сборная играла, но когда матчей нет, то национальная команда может умирать. Сожалею, что не удаётся найти соперника, но вроде бы какая-то команда отказалась играть с нами, и мы оказались в таком положении. А тренеры сборной не хотят просто так вызывать футболистов из клубов.

В таких случаях я за то, чтобы сыграть со сборной легионеров. У меня был опыт в Южной Корее, когда представлял сборную легионеров против национальной команды. Это были очень интересные игры, куда ходили полные стадионы. И нам было бы интересно, если бы сборная России сыграла с лучшими легионерами РПЛ в полном составе. Но сейчас это нереально и нет смысла, потому что иностранцы также уезжают в свои национальные команды», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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