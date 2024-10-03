Экс-вратарь «Спартака» Свинов рассказал, чей пример из россиян в Европе его мотивирует

Бывший голкипер московского «Спартака» Илья Свинов высказался о возможном переезде в Европу. Он признался, что хотел бы попробовать свои силы за рубежом. В пример он привёл Никиту Хайкина, который поиграл за ряд иностранных клубов.

«Хотелось бы себя попробовать, но пока тяжело. Хотя есть пример того же Хайкина. В России не играл даже в средних командах, а сейчас в хорошем клубе, в еврокубках, выигрывает. Мне кажется, это дело случая, но всё должно быть постепенно. Пока какая мне Европа, когда я в Первой лиге? Есть цель играть, становиться лучше, а как будет, так будет», — сказал Свинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.