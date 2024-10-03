Илья Свинов: хотелось бы, чтобы в Тольятти появился свой стадион

Вратарь «Балтики» Илья Свинов высказался об «Акроне». Он признался, что рад выходу тольяттинцев в Российскую Премьер-Лигу.

— Радует, что «Акрон» вышел в РПЛ?

— Конечно! Очень рад, что появился Морозов. Он не жалеет денег, помогает академии. Появились экипировка, поля, отремонтировали номера. В своё время был Коноплёв — его академия выигрывала всё и давала хороших воспитанников. Многие до сих пор играют, становились чемпионами России: Зобнин, Кутепов. Раньше в Тольятти ехали играть. Академию Коноплёва можно сравнить с нынешней краснодарской. Хорошо, что появляются такие люди, которые развивают футбол. Рад, что это есть в моём городе. Хотелось бы, чтобы появился свой стадион, но пока с этим тяжело. Уверен, что Тольятти может быть футбольным городом, если появится своя арена. Надо просто немного подождать.

Дай бог, чтобы у «Акрона» всё получилось. Смотрю их игры, да и когда в Первой играли, тоже переживал и болел. Был на стыковом матче с «Уралом». Многие знакомые там. Клуб чуть-чуть родной для меня, — сказал Свинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.