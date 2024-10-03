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Свинов: в Москве меньше людей ходит на футбол, чем в Воронеже

Свинов: в Москве меньше людей ходит на футбол, чем в Воронеже
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Вратарь калининградской «Балтики» Илья Свинов поделился воспоминаниями о периоде выступлений за воронежский «Факел». Он отметил высокий уровень посещаемости матчей команды.

— Какие эмоции и воспоминания остались от «Факела» и Воронежа?
— Шикарные. Главное, что решили свои задачи — сначала вышли в РПЛ, а потом сохранились в лиге. Город шикарный, превосходные болельщики. Сейчас у «Факела» новый стадион, и он заполняется, а это самое важное в такой непростой период. В Москве меньше людей ходит на футбол, чем в Воронеже, — сказал Свинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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