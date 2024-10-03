Энди Маррей отреагировал на сенсационную победу «Астон Виллы» над «Баварией» в ЛЧ

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей отреагировал на сенсационную победу «Астон Виллы» над «Баварией» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

«Унаи Эмери (главный тренер «Астон Виллы». — Прим. «Чемпионата») — гений!» — написал Маррей в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между «Астон Виллой» и «Баварией» состоялся накануне, 2 октября. Команды играли на стадионе «Вилла Парк» (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. В составе английского клуба автором единственного гола стал Джон Дуран.