Александр Ерохин: дебютный гол за «Зенит» придаст Соболеву сил и эмоций
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве. Накануне, 2 октября, Соболев забил свой первый гол за «Зенит», отличившись в матче Фонбет Кубка России с «Акроном».
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6' 2:0 Артур – 13' 3:0 Артур – 43' 4:0 Соболев – 61' 5:0 Мостовой – 87' 5:1 Москвичёв – 90+2'
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'
«Для нападающих голы — это движущая сила. Думаю, что дебютный гол за нашу команду придаст Саше дополнительных сил и эмоций, чтобы двигаться дальше и прогрессировать», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
Матч между «Зенитом» и тольяттинским «Акроном» завершился разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 5:1. Голы также забивали Александр Ерохин, Артур (дубль) и Андрей Мостовой.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 октября 2024
-
13:00
-
12:52
-
12:50
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:26
-
12:25
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
12:05
-
11:58
-
11:55
-
11:55
-
11:53
-
11:52
-
11:45
-
11:43
-
11:40
-
11:37
-
11:30
-
11:25
-
11:24
-
11:11
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:55
-
10:49
-
10:41
-
10:35
-
10:25
-
10:21
-
10:20