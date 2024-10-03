Александр Ерохин: дебютный гол за «Зенит» придаст Соболеву сил и эмоций

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве. Накануне, 2 октября, Соболев забил свой первый гол за «Зенит», отличившись в матче Фонбет Кубка России с «Акроном».

«Для нападающих голы — это движущая сила. Думаю, что дебютный гол за нашу команду придаст Саше дополнительных сил и эмоций, чтобы двигаться дальше и прогрессировать», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Матч между «Зенитом» и тольяттинским «Акроном» завершился разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 5:1. Голы также забивали Александр Ерохин, Артур (дубль) и Андрей Мостовой.