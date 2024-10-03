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Александр Ерохин: дебютный гол за «Зенит» придаст Соболеву сил и эмоций

Александр Ерохин: дебютный гол за «Зенит» придаст Соболеву сил и эмоций
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве. Накануне, 2 октября, Соболев забил свой первый гол за «Зенит», отличившись в матче Фонбет Кубка России с «Акроном».

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'

«Для нападающих голы — это движущая сила. Думаю, что дебютный гол за нашу команду придаст Саше дополнительных сил и эмоций, чтобы двигаться дальше и прогрессировать», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Матч между «Зенитом» и тольяттинским «Акроном» завершился разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 5:1. Голы также забивали Александр Ерохин, Артур (дубль) и Андрей Мостовой.

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