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Непомнящий: не нужно сильно ругать «Динамо», но Личке нужно думать, как заканчивать игры

Непомнящий: не нужно сильно ругать «Динамо», но Личке нужно думать, как заканчивать игры
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Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался по итогам матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (3:2).

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

«Слово «проклятие» не подходит к безвыигрышной серии «Динамо» в матчах со «Спартаком». Динамовцы прилично проявили себя в прошедшей игре, но они проиграли в конце. Такой рок был у ЦСКА. Но в футболе бывает всё, в том числе и чудеса. Вчера вышел Виллиан Жозе и забил, хотя последний раз забивал со стандарта 10 лет назад. Бывает такая судьба. Не нужно сильно ругать нынешнее «Динамо», ведь команда хорошо играет. Но Личке нужно работать над тем, как заканчивать игры», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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