Булыкин: лучше отменить октябрьский сбор национальной команды, чем играть с Медиалигой

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможной отмене октябрьского сбора национальной команды России, если не будет подобран соперник по товарищескому матчу.

«Если сборной России не с кем играть, то лучше отменить октябрьский сбор, чем играть друг с другом или с Медиалигой. Лучше пропустить и дать футболистам паузу, чтобы многие отдохнули и залечили болячки.

То, что РФС не нашёл соперников сборной России в октябре, говорит, что у всех напряжённый календарь. Я уверен, если бы был малейший шанс пригласить какую-то сборную, то РФС его не упустил бы. Но, видимо, это тяжело сделать, когда ты находишься в таком положении в мировом футболе. Однако думаю, что РФС делает всё возможное, чтобы наши футболисты прогрессировали», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.