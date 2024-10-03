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Кейн — о поражении от «Астон Виллы»: «Бавария» должна учиться на своих ошибках

Кейн — о поражении от «Астон Виллы»: «Бавария» должна учиться на своих ошибках
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Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался по итогам матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с бирмингемской «Астон Виллой».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуран – 79'    

«Впереди ещё много игр, важная каждая. Конечно, мы разочарованы, но вместе с тем должны учиться на своих ошибках. Сезон только начался», — приводит слова Кейна пресс-служба «Баварии» в социальной сети X (ранее Twitter).

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Матч между «Астон Виллой» и «Баварией» состоялся накануне, 2 октября. Команды играли на стадионе «Вилла Парк» (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. В составе английского клуба автором единственного гола стал Джон Дуран. Для «Баварии» это поражение стало первым в сезоне-2024/2025.

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