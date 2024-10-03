Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может вернуться в «Барселону» следующим летом. Бразилец — второй приоритет в трансферном шорт-листе каталонцев, информирует Sport.es.

Согласно сведениям источника, главная цель «Барселоны» — Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». Если заполучить норвежца не удастся, сине-гранатовые хотят усилить свою атакующую линию Неймаром. К тому же следующим летом 32-летний бразилец станет свободным агентом. «Барселону» привлекает вариант бесплатного подписания высококлассного вингера.

Отмечается, что Неймар очень стремится попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026. Переход в «Барселону» может привести его в тонус для вызова в национальную команду на мундиаль.