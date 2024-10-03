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«Оренбург» объявил об увольнении тренера Деограсии

«Оренбург» объявил об увольнении тренера Деограсии
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Тренер Давид Деограсия покинул «Оренбург». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Давид Деограсия отправлен в отставку с поста главного тренера ФК «Оренбург».

В 2023 году Давид возглавил Академию нашего клуба и за короткий срок смог внести существенные положительные изменения в работе Академии ФК «Оренбург» с молодыми футболистами. В августе 2023 года Давид принял главную команду в очень сложный период, «Оренбург» к тому моменту находился на последнем месте в турнирной таблице. Благодаря в том числе его стараниям команда сохранила прописку в Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024.

Коллектив ФК «Оренбург» благодарит специалиста за проделанную работу, желает удачи и всего самого хорошего. До назначения нового главного тренера ФК «Оренбург» исполнять его обязанности будет старший тренер Ильшат Айткулов», — написано в заявлении клуба.

Серия «Оренбурга» без побед во всех турнирах составляет 14 матчей.

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