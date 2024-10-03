Константин Генич отреагировал на отставку тренера Деограсии из «Оренбурга»

Российский комментатор Константин Генич прокомментировал новость об увольнении тренера Давида Деограсии из «Оренбурга». Сегодня, 3 октября, клуб объявил, что расстаётся со специалистом.

«Это читалось. К сожалению. Теперь самое интересное, кто придёт», — написал Генич в телеграм-канале.

Серия «Оренбурга» без побед во всех турнирах насчитывает 14 матчей. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Оренбург» набрал семь очков после 10 матчей. Последней игрой Давида Деоргасии на посту главного тренера стала встреча с московским «Локомотивом» (1:2) в Фонбет Кубке России.