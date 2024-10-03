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«Оренбург» сделал предложение Владимиру Слишковичу занять пост главного тренера

«Оренбург» сделал предложение Владимиру Слишковичу занять пост главного тренера
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«Оренбург» сделал предложение экс-тренеру «Спартака» Владимиру Слишковича занять пост главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к «Оренбургу».

Сегодня, 3 октября, «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Владимир Слишкович известен по своей работе в московском «Спартаке». Боснийский специалист был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых.

«Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 10 матчах.

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