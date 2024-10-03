Слот высказался об установленном им тренерском рекорде «Ливерпуля» всех времён

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об установленном им рекорде «Ливерпуля» всех времён. Нидерландский специалист стал первым тренером в истории мерсисайдского клуба, который выиграл первые восемь из девяти матчей. Накануне «красные» обыграли «Болонью» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:0).

«Это приятно, здесь работали так много отличных специалистов. Единственное — я надеюсь, что запомнят меня не по этому моменту. Но это говорит о многом. В том числе о том, какую команду оставил после себя Юрген Клопп, о том, как работают игроки и мои помощники. Впрочем, повторюсь, я надеюсь достичь чего-то больше», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».