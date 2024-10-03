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Слот высказался об установленном им тренерском рекорде «Ливерпуля» всех времён

Слот высказался об установленном им тренерском рекорде «Ливерпуля» всех времён
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об установленном им рекорде «Ливерпуля» всех времён. Нидерландский специалист стал первым тренером в истории мерсисайдского клуба, который выиграл первые восемь из девяти матчей. Накануне «красные» обыграли «Болонью» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Мак Аллистер – 11'     2:0 Салах – 75'    

«Это приятно, здесь работали так много отличных специалистов. Единственное — я надеюсь, что запомнят меня не по этому моменту. Но это говорит о многом. В том числе о том, какую команду оставил после себя Юрген Клопп, о том, как работают игроки и мои помощники. Впрочем, повторюсь, я надеюсь достичь чего-то больше», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

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