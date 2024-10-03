Игрок «Ростова» Лангович: трансфер Пьянича в ЦСКА — имиджевая история, в Европе это видят

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о переходе Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Первая мысль о переходе Пьянича — это же суперзвезда. Прекрасно знаю, где он играл и на каком уровне. Думаю, хорошо для нашего чемпионата, что такой футболист приезжает к нам и будет играть против нас. Для меня только плюс. Но удивлений от такого перехода не было.

Я надеюсь, что он усилит РПЛ. Это же имиджевая история. Если он приезжает в Россию, то создаётся какой-то шум. Все в Европе видят, что он приехал к нам. Это полезно с точки зрения РПЛ», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.