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«Оренбург» предложил Слишковичу контракт на два года — источник

«Оренбург» предложил Слишковичу контракт на два года — источник
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Футбольный клуб «Оренбург» предложил боснийскому специалисту Владимиру Слишковичу контракт на два года с зарплатой в размере 3 млн рублей в месяц. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, экс-тренер «Спартака» близок к тому, чтобы принять это предложение. При этом интерес к Слишковичу также проявляет «Пари НН».

Ранее «Оренбург» объявил об отставке Давида Деограсии, «Чемпионат» сообщал, что оренбуржцы хотят видеть во главе команды Слишковича. По состоянию на сегодняшний день «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 10 матчах.

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