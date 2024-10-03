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Нападающий «Динамо» Гомес: в таких матчах, как со «Спартаком», решают детали

Нападающий «Динамо» Гомес: в таких матчах, как со «Спартаком», решают детали
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Нападающий «Динамо» Артур Гомес прокомментировал поражение своей команды в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра состоялась вчера, 2 октября, и завершилась победой красно-белых со счётом 3:2. При этом по ходу матча «Динамо» вело в счёте (2:1), но удержать победу или ничью не сумело.

«Матч был тяжёлым для нас так же, как и для «Спартака». Всё-таки это классическое противостояние, две большие команды. Понятно, что в таких матчах решают детали. Мы искали свои шансы, а они — свои и закончили победителями», — сказал Артур Гомес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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