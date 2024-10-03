Вратарь «Спартака» Селихов: Станкович в порядке — может сам побить по воротам

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов высказался о работе с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

— Иногда Станкович сам может побить по воротам. Но нас есть тренер вратарей, который отвечают за подготовку.

— Станкович в порядке? Может исполнить?

— Может. Конечно, в порядке.

— Сколько пропустил от него?

— Ребята, сколько я на тренировках пропустил — таких нет цифр (смеётся), — сказал Селихов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков после 10 матчей.