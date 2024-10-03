В РФС высказались о стажировке Мостового и Самедова в «Спартаке»

Начальник отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников высказался о стажировке Александра Мостового и Александра Самедова в «Спартаке». По его словам, в этой стажировке нет ничего необычного — это обязательная часть обучения на тренера.

«Стажировка — неотъемлемая часть обучения на тренерскую лицензию. Её проходят абсолютно все наши слушатели от уровня «А-УЕФА» и выше, поэтому ничего необычного в этом процессе нет. Как и в том, что два человека из группы «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков» будут делать это в «Спартаке». Они претендуют на лицензию высокого уровня и логично, что стажироваться будут в таком именитом клубе. К тому же и Александр Самедов, и Александр Мостовой выступали за «Спартак» в качестве футболистов», — цитирует Овчинникова Metaratings.