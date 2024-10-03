Булыкин: Глушенков — обидная потеря. Хотелось посмотреть, как он продолжит блестящую серию

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о травме нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Это уже второе повреждение молодого игрока в новом сезоне.

«Конечно, Глушенков — это обидная потеря. Он отлично начал сезон, потом травма с рукой — и сейчас только вылечился, но сразу ещё одна травма. Это не понравится ни тренеру, ни футболисту. Когда ты выходишь после травмы, сложно попасть в игровой ритм, тем более что Глушенков поднял планку так высоко, что от него ждут феерической игры в каждом матче. Но он опять получил травму и выбыл на несколько недель. Хотелось посмотреть, как он будет продолжать блестящую серию, которую начал в Суперкубке России», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.