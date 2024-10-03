Артур объяснил, почему в матче с «Акроном» уступил право бить пенальти Мостовому
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Бразильский нападающий «Зенита» Артур рассказал, почему пенальти в матче Кубка России с «Акроном» исполнял Андрей Мостовой. Напомним, ранее Мостовой заявил, что после назначения одиннадцатиметрового сказал Александру Соболеву и Артуру: «Мне нужнее», и направился к «точке». «Зенит» одержал победу со счётом 5:1.
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6' 2:0 Артур – 13' 3:0 Артур – 43' 4:0 Соболев – 61' 5:0 Мостовой – 87' 5:1 Москвичёв – 90+2'
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'
«Мы обсудили этот момент. Конечно, забить хотелось каждому, но у Мостового еще не было голов в этом матче, поэтому было справедливым, что он подошел к точке. Надеюсь, что он продолжит своими результативными действиями помогать команде. Хорошо, что он забил. Я рад за него. Мы все внесли вклад в эту крупную победу», — сказал Артур в эфире телеканала «Матч ТВ».
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