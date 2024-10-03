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Каррера: больше хочу видеть Миранчука в Лиге чемпионов, а не в МЛС

Каррера: больше хочу видеть Миранчука в Лиге чемпионов, а не в МЛС
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в американскую «Атланту Юнайтед». По его мнению, интереснее было бы следить за Миранчуком в Серии А, где он защищал цвета «Аталанты» и «Торино».

«Миранчук в МЛС? Конечно, больше хотелось бы видеть Миранчука в Лиге чемпионов и Серии А, а не в МЛС. Потому что он соответствует уровню лучших турниров. В любом случае, желаю ему успешной карьеры в США», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

«Атланта» набрала 34 очка в 32 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. От команды «Торонто», идущей на девятой позиции в конференции, позволяющей сыграть в стыковых матчах МЛС, «Атланта» отстаёт на три очка.

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