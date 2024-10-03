Сергей Юран: мне было бы интересно поработать в «Оренбурге»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что ему было бы интересно возглавить «Оренбург».

«Это команда с задачами, она неплохо укомплектована. Ситуация непростая, у руководства нет права на ошибку. Им нужен специалист, который имеет опыт решения задач по выходу из зоны стыковых матчей. На мой взгляд, у «Оренбурга» уровень первой десятки РПЛ. Мне было бы интересно поработать там. Там прекрасные болельщики. Будет предложение — рассмотрим», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 3 октября, «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. «Чемпионат» сообщал, что оренбуржцы хотят видеть во главе команды бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича. По состоянию на сегодняшний день «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 10 матчах. В следующем матче внутреннего первенства оренбуржцы сыграют с «Зенитом» на выезде. Игра состоится в субботу, 5 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:30 мск.