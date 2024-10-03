Нигматуллин: матчи «Динамо» — «Спартак» уже утомили, притупилась радость ожидания дерби
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Бывший футболист Руслан Нигматуллин высказался о матчах московских «Динамо» и «Спартака». Вчера, 2 октября, «Спартак» победил «Динамо» в игре 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 3:2.
Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2' 1:1 Барко – 10' 2:1 Маухуб – 20' 2:2 Мартинс – 83' 2:3 Жозе – 90'
«Матч между «Динамо» и «Спартаком» — красивое дерби, но такие игры уже утомили. Такое ощущение, что все шесть матчей были сыграны в течение нескольких месяцев. Но благодаря причудам календаря Кубка России и чемпионата получилась такая история. Немного притупилась радость ожидания таких дерби. А для «Динамо» «Спартак» — неудобный соперник, поэтому команда не может обыграть красно-белых», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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