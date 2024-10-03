Нигматуллин: матчи «Динамо» — «Спартак» уже утомили, притупилась радость ожидания дерби

Бывший футболист Руслан Нигматуллин высказался о матчах московских «Динамо» и «Спартака». Вчера, 2 октября, «Спартак» победил «Динамо» в игре 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 3:2.

«Матч между «Динамо» и «Спартаком» — красивое дерби, но такие игры уже утомили. Такое ощущение, что все шесть матчей были сыграны в течение нескольких месяцев. Но благодаря причудам календаря Кубка России и чемпионата получилась такая история. Немного притупилась радость ожидания таких дерби. А для «Динамо» «Спартак» — неудобный соперник, поэтому команда не может обыграть красно-белых», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.