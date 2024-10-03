Юрий Горшков выразил надежду, что Игорь Осинькин продолжит работу в «Крыльях Советов»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков выразил надежду, что Игорь Осинькин продолжит работу в должности главного тренера «Крыльях Советов». Горшков ранее выступал за «Крылья Советов».

«Не совсем хочу это комментировать. Но надеюсь, что Игорь Викторович продолжит работать», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

«Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России. Самарский клуб после 10 туров РПЛ занимает 10-е место в таблице. В следующем матче чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом» на выезде.