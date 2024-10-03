Александр Самедов рассказал, сколько продлится его стажировка в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов рассказал, сколько продлится его стажировка в московском клубе. По словам Самедова, проходившего обучение в Академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА, в «Спартаке» он пробудет чуть меньше недели.

«Я очень благодарен руководству, тренерскому штабу и клубу, что они пошли навстречу, нахожусь в ожидании, с большим интересом жду этого, увижу это всё. Конечно, я бы прошёл стажировку в «Факеле», потому что там работаю, но я не имею права этого делать, стажировку нужно проходить не в том месте, где ты работаешь. Я обратился, «Спартак» согласился, других вариантов не рассматривал. Я пока по числам точно не могу сказать, но, по-моему, со следующей недели, это все займет чуть меньше недели», — приводит слова Самедова ТАСС.

Напомним, сейчас главным тренером красно-белых является Деян Станкович. Москвичи занимают шестое место в таблице РПЛ, набрав 16 очков за 10 туров. Самедов во время профессиональной карьеры футболиста представлял такие команды, как «Локомотив», «Спартак», «Москва», «Динамо», «Крылья Советов». Также бывший полузащитник выступал за сборную России. После завершения карьеры игрока Самедов получил назначение на должность селекционера в молодёжный департамент московского «Локомотива». 2 июня 2022 года Александр занял должность селекционера в воронежском «Факеле».