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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Андреев отреагировал на отставку Деограсии

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Андреев отреагировал на отставку Деограсии
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал новость об увольнении тренера Давида Деограсии. Сегодня, 3 октября, клуб объявил, что расстаётся со специалистом.

«Я в клубе не работаю, футболом сейчас не занимаюсь. Сложно понимать, почему произошла отставка Деограсии, когда внутри больше не находишься. Были, наверное, какие-то обстоятельства», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.

Серия «Оренбурга» без побед во всех турнирах насчитывает 14 матчей. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Оренбург» набрал семь очков после 10 матчей. Последней игрой Давида Деоргасии на посту главного тренера стала встреча с московским «Локомотивом» (1:2) в Фонбет Кубке России.

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