Экс-спортдир «Оренбурга» Андреев прокомментировал возможное назначение Слишковича в клуб

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном назначении тренера Владимира Слишковича в клуб.

«Я работу Слишковича видел только два-три месяца в «Спартаке» после ухода Абаскаля. Ну а также смотрел какие-то подкасты. С его стороны была сделана хорошая работа — он совершал грамотные и правильные вещи. Но сложно говорить, как у него сложится в «Оренбурге», потому что лично с ним не знаком», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.

Серия «Оренбурга» без побед во всех турнирах насчитывает 14 матчей. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Оренбург» набрал семь очков после 10 матчей.