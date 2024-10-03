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Селихов: Сафонов способен вытеснить Доннарумму и стать первым номером в «ПСЖ»

Селихов: Сафонов способен вытеснить Доннарумму и стать первым номером в «ПСЖ»
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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов высказался о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове. По словам Селихова, Сафонов способен стать первым номером парижан.

«Не все игры Сафонова за «ПСЖ» удаётся посмотреть, но, конечно, за Матвеем стараюсь следить. Только успехов хочется ему пожелать. Думаю, Сафонов сможет вытеснить Доннарумму из состава. Итальянец же как раз в последнем матче несколько раз ошибся. Поэтому всё в руках Матвея. Если ему дадут шанс, то он способен стать первым номером в «ПСЖ», — приводит слова Селихова Legalbet.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. За «ПСЖ» Сафонов провёл три матча — два в Лиге 1 и один в Лиге чемпионов. После шести туров чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем матче внутреннего первенства парижане сыграют с «Ниццей» на выезде. Отметим, что авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матвея Сафонова в € 20 млн.

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