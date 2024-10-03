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Эракович высказался о падении «Зенита» на третью строчку в таблице РПЛ

Эракович высказался о падении «Зенита» на третью строчку в таблице РПЛ
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» занимает третье место после 10-го тура.

«Да, к сожалению, проиграли в Краснодаре, но это футбол, так бывает. Любой может проиграть. Главное, что вчера вернулись на победный путь, одержали победу в Кубке. Сделаем всё для того, чтобы в предстоящем матче в субботу обыграть «Оренбург», набрать три очка. Только в мае станет понятно, кто возьмет титул. До этого ещё много времени, и много возможностей для того, чтобы вернуться на этот победный путь», — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».

Турнирная таблица РПЛ
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