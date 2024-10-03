Ледяхов: Слишкович неплохо показал себя в «Спартаке», но «Оренбург» — совсем другой клуб

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал информацию об интересе «Оренбурга» к экс-тренеру красно-белых Владимиру Слишковичу.

«Слишкович неплохо проявил себя в «Спартаке». Но «Оренбург» — совсем другая команда. Посмотрим, как он проявит себя там, если действительно возглавит команду. «Оренбург» — играющий коллектив, там много техничных футболистов, в основном погоду делают латиноамериканцы.

Играет-то команда неплохо, но результата у них плачевный. А сама игра и футболисты достаточно качественные. Посмотрим, как будут развиваться события, если Слишковича назначат», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.