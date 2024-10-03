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Экс-защитник «Локомотива» Рыбус считает, что Батраков может стать звездой

Экс-защитник «Локомотива» Рыбус считает, что Батраков может стать звездой
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Бывший защитник «Спартака», «Рубина» и «Локомотива» Мацей Рыбус высказался о хавбеке железнодорожников Алексее Батракове.

«Пока рано говорить, что Батраков — это «новый Глушенков» для «Локомотива». Это его первый сезон на таком уровне. Молодые всегда проводят очень эмоциональный первый год. Но надо, чтобы он весь сезон подтверждал свой уровень. Надеюсь, у него это получится. У пацана есть талант, это видно, он может стать звездой. У него будет хорошее будущее», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив семь голов и шесть результативных передач. Действующий контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн. «Локомотив» после 10 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Железнодорожники уступают лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателями — у «быков» на счету те же 24 очка.

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