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Игрок «Динамо» М Макаров рассказал, как изменилась жизнь после того, как он стал отцом

Игрок «Динамо» М Макаров рассказал, как изменилась жизнь после того, как он стал отцом
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался об изменениях в жизни с тех пор, как стал отцом.

«Наверное, стал более спокойным в жизни. Раньше хотелось куда-то сходить и получить эмоции, сейчас же понимаю, что лучше семьи ничего нет. Рад, что у меня появилось маленькое чудо. Я счастлив и больше времени стараюсь проводить с ребёнком. Всегда улыбаюсь, когда смотрю на него», — приводит слова Макарова официальный сайт «Динамо».

В текущем сезоне 26-летний Денис Макаров провёл за «Динамо» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и оформил одну голевую передачу.

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