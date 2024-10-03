Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак сообщил, что Глушенков пропустит матч с «Оренбургом» из-за травмы

Семак сообщил, что Глушенков пропустит матч с «Оренбургом» из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков пропустит встречу 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» из-за полученного повреждения. Глушенков не смог доиграть матч Фонбет Кубка России с «Акроном» накануне вечером.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сергей Богданович, традиционный вопрос насчёт готовности футболистов перед грядущим матчем. И отдельно возникает дополнительный вопрос насчёт того, какое сейчас состояние у Максима Глушенкова.
— Думаю, что по поводу Волкова мы будем говорить немножко позже, уже во время зимней паузы. Мы потеряли его надолго. Что касается Ахметова и Родригао, посмотрим, насколько они смогут готовиться сейчас к этому матчу — тренироваться в общей группе или нет. По поводу Максима: конечно, он не сможет нам помочь в ближайшей игре — это точно. Насколько эта травма позволит ему тренироваться и выступать после паузы, мы уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Оренбургом» состоится в эту субботу, 5 октября, и пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра раздастся в 16:30 мск. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

«Оренбург» располагается на 14-й строчке. Сегодня, 3 октября, оренбуржцы объявили о расставании с испанским специалистом Давидом Деограсией, который занимал должность главного тренера команды.

Материалы по теме
Булыкин: Глушенков — обидная потеря. Хотелось посмотреть, как он продолжит блестящую серию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android