Семак сообщил, что Глушенков пропустит матч с «Оренбургом» из-за травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков пропустит встречу 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» из-за полученного повреждения. Глушенков не смог доиграть матч Фонбет Кубка России с «Акроном» накануне вечером.

— Сергей Богданович, традиционный вопрос насчёт готовности футболистов перед грядущим матчем. И отдельно возникает дополнительный вопрос насчёт того, какое сейчас состояние у Максима Глушенкова.

— Думаю, что по поводу Волкова мы будем говорить немножко позже, уже во время зимней паузы. Мы потеряли его надолго. Что касается Ахметова и Родригао, посмотрим, насколько они смогут готовиться сейчас к этому матчу — тренироваться в общей группе или нет. По поводу Максима: конечно, он не сможет нам помочь в ближайшей игре — это точно. Насколько эта травма позволит ему тренироваться и выступать после паузы, мы уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Оренбургом» состоится в эту субботу, 5 октября, и пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра раздастся в 16:30 мск. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

«Оренбург» располагается на 14-й строчке. Сегодня, 3 октября, оренбуржцы объявили о расставании с испанским специалистом Давидом Деограсией, который занимал должность главного тренера команды.