Игорь Ледяхов предложил не останавливать чемпионат России во время паузы на сборные

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о возможной отмене октябрьского сбора национальной команды России, если не будет подобран соперник по товарищескому матчу.

«Если я не ошибаюсь, от сборов национальной команды России уже отказались. Если это правда, считаю правильным такое решение, когда нет соперников. Смысла нет играть, например, с Медиалигой. Не дай бог, кто-то из игроков получит травму. Зачем это нужно? Ничего страшного в отмене сборов нет.

Просто в этот период не надо останавливать чемпионат, а провести матчи, чтобы не играть в декабре. Есть смысл подумать над этим. Если игр нет — собираться не надо», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.