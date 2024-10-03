Форвард «Химок» Садыгов: с «Ростовом» Джикия сыграл очень здорово

Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов оценил дебют защитника Георгия Джикии за команду в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:2 (8:7 пен.)).

«Считаю, что Джикия в дебютном матче за «Химки» сыграл очень здорово, тем более что команда выиграла. С ним спокойно и с другими футболистами тоже. Последние игры показывают, что у нас с обороной всё в порядке.

У нас много взрослых футболистов, которые помогают молодёжи: Панченко, Терехов, Мирзов, Джикия и Заболотный. Этот взрослый костяк помогает двигаться вперёд», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.