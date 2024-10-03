Форвард «Химок» Садыгов: с «Ростовом» Джикия сыграл очень здорово
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Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов оценил дебют защитника Георгия Джикии за команду в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:2 (8:7 пен.)).
Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 16:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
8 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Лангович – 44' 0:2 Мохеби – 75' 1:2 Руденко – 81' 2:2 Мелентиевич – 88'
«Считаю, что Джикия в дебютном матче за «Химки» сыграл очень здорово, тем более что команда выиграла. С ним спокойно и с другими футболистами тоже. Последние игры показывают, что у нас с обороной всё в порядке.
У нас много взрослых футболистов, которые помогают молодёжи: Панченко, Терехов, Мирзов, Джикия и Заболотный. Этот взрослый костяк помогает двигаться вперёд», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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