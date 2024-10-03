Колыванов — о дебютном голе Жозе за «Спартак»: Виллиан очень здорово пробил со стандарта

Известный российский специалист Игорь Колыванов оценил дебютный гол 32-летнего бразильского нападающего «Спартака» Виллиана Жозе в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо».

«Гол со штрафного от Жозе — мастерство. Никакого фарта. Он же мог пробить выше, вправо, попасть в кого-то из стенки. Фарт — это когда с прострела мяч попадает в колено, в спину и залетает в ворота. Он очень здорово пробил со стандарта», — приводит слова Колыванова Legalbet.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 2 октября. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Отметим, что в концовке матча за две жёлтые карточки был удалён главный тренер красно-белых Деян Станкович. «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала 12 очков за пять игр. «Динамо» (8) находится на второй строчке.