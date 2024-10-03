Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов — о дебютном голе Жозе за «Спартак»: Виллиан очень здорово пробил со стандарта

Колыванов — о дебютном голе Жозе за «Спартак»: Виллиан очень здорово пробил со стандарта
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский специалист Игорь Колыванов оценил дебютный гол 32-летнего бразильского нападающего «Спартака» Виллиана Жозе в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

«Гол со штрафного от Жозе — мастерство. Никакого фарта. Он же мог пробить выше, вправо, попасть в кого-то из стенки. Фарт — это когда с прострела мяч попадает в колено, в спину и залетает в ворота. Он очень здорово пробил со стандарта», — приводит слова Колыванова Legalbet.

Календарь матчей Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Напомним, матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 2 октября. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Отметим, что в концовке матча за две жёлтые карточки был удалён главный тренер красно-белых Деян Станкович. «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала 12 очков за пять игр. «Динамо» (8) находится на второй строчке.

Материалы по теме
Александр Самедов рассказал, сколько продлится его стажировка в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android