Наумов: не вижу смысла давать иностранцам тренировать «Оренбург». Кто такой Слишкович?

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Мне не очень нравится увлечение иностранными тренерами со стороны российских клубов. Кто такой Слишкович? Мы не знали, кто такой Деограсия. У нас много иностранных тренеров, которые не имеют опыта и никого серьёзно не тренировали. Если посмотреть статистику, то за редким исключением команды под руководством иностранцев ничего не достигли. Кто сейчас возглавляет турнирную таблицу? Команды, где российские тренеры. Это о чём-то говорит.

Не вижу никакого смысла давать тренировать людям, которые себя не зарекомендовали. Тем более такие команды, как «Оренбург», который звёзд с неба не хватает, а также имеет не столь большой бюджет. Лучше довериться молодому российскому тренеру, который с горящими глазами начал бы строить команду. Я не верю в таких иностранных специалистов. Другое дело, если бы «Оренбург» пригласил Моуринью или Капелло — тогда с этим можно согласиться», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.