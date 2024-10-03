«Уникальный случай». Экс-игрок «Уфы» рассказал, как команда сама выбирала состав на матч

Экс-полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился воспоминаниями о необычном мате со «Спартаком» во времена выступлений в РПЛ. От этого матча зависело сохранение прописки в элитном дивизионе российского футбола. По словам Засеева, состав ну ту игру выбирали сами футболисты. В итоге, «Уфа» обыграла красно-белых на выезде (3:0).

«Расклад был такой, что мы могли обыграть «Спартак» и всё равно вылететь напрямую. Состав на матч выбирала сама команда. Все знали, кто и что из себя представлял по тренировкам. Наверное, это был уникальный случай в РПЛ. До сих пор помню пламенную речь Вильяма де Оливейры перед игрой на трёх языках, чтобы все иностранцы тоже все поняли. У него слезились глаза. Эта речь проникла в каждого из нас.

Странное чувство, говорят же, что каждая игра — это маленькая война. Я нутром чувствовал, что мы идём побеждать», — приводит слова Засеева Metaratings.