Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уникальный случай». Экс-игрок «Уфы» рассказал, как команда сама выбирала состав на матч

«Уникальный случай». Экс-игрок «Уфы» рассказал, как команда сама выбирала состав на матч
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился воспоминаниями о необычном мате со «Спартаком» во времена выступлений в РПЛ. От этого матча зависело сохранение прописки в элитном дивизионе российского футбола. По словам Засеева, состав ну ту игру выбирали сами футболисты. В итоге, «Уфа» обыграла красно-белых на выезде (3:0).

«Расклад был такой, что мы могли обыграть «Спартак» и всё равно вылететь напрямую. Состав на матч выбирала сама команда. Все знали, кто и что из себя представлял по тренировкам. Наверное, это был уникальный случай в РПЛ. До сих пор помню пламенную речь Вильяма де Оливейры перед игрой на трёх языках, чтобы все иностранцы тоже все поняли. У него слезились глаза. Эта речь проникла в каждого из нас.

Странное чувство, говорят же, что каждая игра — это маленькая война. Я нутром чувствовал, что мы идём побеждать», — приводит слова Засеева Metaratings.

Материалы по теме
Азамат Засеев: Зинченко выделялся футбольным интеллектом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android