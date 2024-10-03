Главный тренер «Ювентуса» Мотта прокомментировал волевую победу в матче ЛЧ с «РБ Лейпциг»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг». «Ювентус» одержал победу со счётом 3:2, уступая по ходу матча — 1:2.

«Мы подошли к игре с правильным настроем — это заслуженная победа. Сегодня мы хорошо справлялись с ситуациями, которые складывались не в нашу пользу. Ребята продолжали бороться, были сосредоточены и полны решимости сделать то, ради чего мы сюда приехали. Мы довольны игрой и результатом», — приводит слова Мотты официальный сайт УЕФА.

За «РБ Лейпциг» дубль оформил Беньямин Шешко, в составе «Ювентуса» голами отметились Душан Влахович (дважды) и Шику Консейсау.