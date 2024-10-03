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Главный тренер «Ювентуса» Мотта прокомментировал волевую победу в матче ЛЧ с «РБ Лейпциг»

Главный тренер «Ювентуса» Мотта прокомментировал волевую победу в матче ЛЧ с «РБ Лейпциг»
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Главный тренер итальянского «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг». «Ювентус» одержал победу со счётом 3:2, уступая по ходу матча — 1:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2 : 3
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Шешко – 30'     1:1 Влахович – 50'     2:1 Шешко – 65'     2:2 Влахович – 68'     2:3 Консейсау – 82'    
Удаления: нет / Ди Грегорио – 59'

«Мы подошли к игре с правильным настроем — это заслуженная победа. Сегодня мы хорошо справлялись с ситуациями, которые складывались не в нашу пользу. Ребята продолжали бороться, были сосредоточены и полны решимости сделать то, ради чего мы сюда приехали. Мы довольны игрой и результатом», — приводит слова Мотты официальный сайт УЕФА.

За «РБ Лейпциг» дубль оформил Беньямин Шешко, в составе «Ювентуса» голами отметились Душан Влахович (дважды) и Шику Консейсау.

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