Уткин — о переходе в «Ахмат»: люблю сложности, для меня это вызов

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин заявил, что нынешнее турнирное положение грозненцев придаёт ему мотивации. Уткин присоединился к «Ахмату» на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

— «Ахмат» сейчас на последней строчке. Насколько тяжело приходить в такую команду?

— Для меня это большой вызов, я люблю сложности, создавать себе такие ситуации, где нужно доставать из себя все силы, — приводит слова Уткина «Матч ТВ».

О переходе Даниила Уткина «Ахмат» объявил 11 сентября. Отметим, что Уткин выступал за грозненский клуб в сезоне-2021/2022, забив девять голов в 28 матчах РПЛ. По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков в 10 играх. В следующем матче внутреннего первенства грозненцы сыграют с казанским «Рубином» на выезде.