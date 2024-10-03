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Засеев: Гончаренко в «Уфе» убрал игрока из состава из-за будильника

Засеев: Гончаренко в «Уфе» убрал игрока из состава из-за будильника
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Бывший полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился воспоминаниями о работе под руководством Виктора Гончаренко. По словам футболиста, по этому специалисту было сразу видно, что он строгий, но справедливый. Засеев отметил, что Гочаренко все уважали и пытались поддерживать дисциплину. Однажды тренер убрал из состава игрока, у которого зазвонил будильник на предыгровой установке.

«По Виктору Михайловичу было сразу видно, что пришёл мужик со стержнем — строгий, но справедливый. Все его уважали, была хорошая атмосфера. Гончаренко мог спокойно выгнать с тренировки любого лидера или заставить бегать круги, если тот портил атмосферу или начинал спорить по каким-то решениям.

Помню, как в Грозном на предматчевой установке у Игоря Безденежных заиграл будильник. Игорь должен был выйти в старте, но Гончаренко отправил его на трибуну. Мы победили в том матче», — приводит слова Засеева Metaratings.

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