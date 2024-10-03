Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ерохин: с «Акроном» «Зениту» было необходимо показать реакцию на поражение в Краснодаре

Ерохин: с «Акроном» «Зениту» было необходимо показать реакцию на поражение в Краснодаре
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'

«Рады, что крупно победили, но жаль, что сыграли не на ноль. Хотели выиграть, порадовать болельщиков, занять первое место в группе. Думаю, что задачу выполнили. Мы всегда не любим проигрывать. В матче с «Акроном» необходимо было показать реакцию на поражение в Краснодаре. Хотели сыграть активно и агрессивно с первых минут. Хорошо, что забили быстрый гол. Во многом благодаря этому так игра сложилась.

Всегда стараюсь забивать, играть на команду. Рад, что получилось отличиться и в этот раз. Слышал, как Вираж скандировал мое имя. Очень благодарен фанатам за поддержку. Они всегда гонят команду вперед. На матчах Кубка, когда собирается столько наших болельщиков, особенно хочется их порадовать, показать хорошую игру и забить много голов», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
«Зенит» развалил соперника в Кубке — даже Соболев забил! Но Семак опять потерял Глушенкова
Видео
«Зенит» развалил соперника в Кубке — даже Соболев забил! Но Семак опять потерял Глушенкова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android