Ерохин: с «Акроном» «Зениту» было необходимо показать реакцию на поражение в Краснодаре

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).

«Рады, что крупно победили, но жаль, что сыграли не на ноль. Хотели выиграть, порадовать болельщиков, занять первое место в группе. Думаю, что задачу выполнили. Мы всегда не любим проигрывать. В матче с «Акроном» необходимо было показать реакцию на поражение в Краснодаре. Хотели сыграть активно и агрессивно с первых минут. Хорошо, что забили быстрый гол. Во многом благодаря этому так игра сложилась.

Всегда стараюсь забивать, играть на команду. Рад, что получилось отличиться и в этот раз. Слышал, как Вираж скандировал мое имя. Очень благодарен фанатам за поддержку. Они всегда гонят команду вперед. На матчах Кубка, когда собирается столько наших болельщиков, особенно хочется их порадовать, показать хорошую игру и забить много голов», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.