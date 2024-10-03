Джованни Гонсалес высказался о возможном матче России и Уругвая

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес оценил перспективу проведения товарищеского матча сборных Уругвая и России. Он заявил, что хотел бы эту игру. При этом Гонсалес отметил, что сборной Уругвая будет тяжело с Россией.

«Конечно, я бы хотел, чтобы такой матч состоялся. Сборная России – отличный соперник, там есть сильные игроки. Уверен, что для нашей сборной этот матч не будет легким», – приводит слова Гонсалеса «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Уругвай и Россия действительно обсуждают вариант проведения товарищеского матча осенью 2025 года.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.