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Джованни Гонсалес высказался о возможном матче России и Уругвая

Джованни Гонсалес высказался о возможном матче России и Уругвая
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Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес оценил перспективу проведения товарищеского матча сборных Уругвая и России. Он заявил, что хотел бы эту игру. При этом Гонсалес отметил, что сборной Уругвая будет тяжело с Россией.

«Конечно, я бы хотел, чтобы такой матч состоялся. Сборная России – отличный соперник, там есть сильные игроки. Уверен, что для нашей сборной этот матч не будет легким», – приводит слова Гонсалеса «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Уругвай и Россия действительно обсуждают вариант проведения товарищеского матча осенью 2025 года.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

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