Футболист «Ростова» Щетинин: нам по силам зацепить Кубок России

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался об игре жёлто-синих в Российской Премьер-Лиге и в Фонбет Кубке России.

«В чемпионате у нас, скажем так, пока не всё получается. В Кубке России результаты чуть лучше. Думаю, у «Ростова» в равной степени идёт ставка на чемпионат и Кубок. В целом нам по силам зацепить Кубок России. В прошлом году мы дошли до четвертьфинала. У нас хорошая команда, отличный тренерский штаб», — приводит слова Щетинина Legalbet.

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков по результатам 10 игр. В следующем матче внутреннего первенства команда Валерия Карпина сыграет с московским «Спартаком» на выезде. Игра состоится в эту субботу, 5 октября, и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Накануне, 2 октября, «Ростов» упустил преимущество в два мяча над «Химками» и проиграл в серии пенальти в матче Кубка России. Жёлто-синие занимают второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 10 очков за пять игр. «Химки» (5) находятся на третьей строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).