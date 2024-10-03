Червиченко: лишь бы травмы Глушенкова не стали системой, это может сказаться на его форме

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о повреждениях нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Дёрнул — это ничего страшного. Ногу могут дёрнуть все. У каждого везения или невезения есть белая и чёрная сторона. «Спартаку» запредельно везёт — у него белая полоса, Глушенкову не везёт — у него чёрная полоса. Каждая третья игра — травма. Лишь бы это не стало системой. Есть такие игроки, которые живут и играют от травмы к травме. Хотя Глушенков на такого не похож.

Такая серия травм может сказаться на его форме. Позитива это точно не добавляет, как и игровых качеств и кондиций. Надо заводить себя по-новой. Не забывайте, что любой профессиональный спортсмен, когда получает травму, потом о ней начинает подсознательно думать: стоит ли туда или сюда поставить ногу. То есть это сидит в подкорке», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.