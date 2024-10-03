Юран: готов вести переговоры с «Оренбургом», если поступит предложение

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о возможности возглавить «Оренбург».

«Готов вести переговоры с «Оренбургом», если поступит предложение. Команда сейчас находится в пограничной и очень непростой ситуации. Все прекрасно знают, сколько клубов я выводил в РПЛ и спасал от вылета в ФНЛ», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 3 октября, «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. «Чемпионат» сообщал, что оренбуржцы хотят видеть во главе команды бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича. По состоянию на сегодняшний день «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 10 матчах. В следующем матче внутреннего первенства оренбуржцы сыграют с «Зенитом» на выезде. Игра состоится в субботу, 5 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:30 мск.