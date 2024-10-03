«Хоффенхайм» — «Динамо» Киев: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:45

Сегодня, 3 октября, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся немецкий «Хоффенхайм» и украинское «Динамо» Киев. Команды будут играть на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Александром Ставревым (Северная Македония). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы в этом сезоне проходит в новом формате без группового этапа. По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.