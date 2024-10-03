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Агент: Пиняеву делали приличные предложения из Италии, Испании и Германии — «Локо» отказал

Агент: Пиняеву делали приличные предложения из Италии, Испании и Германии — «Локо» отказал
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Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, куда мог перейти полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев минувшим летом. По его словам, российскому игроку делали хорошие предложения из Италии, Испании и Германии, но «Локомотив» отказался продавать его.

«Насколько мне известно, было несколько официальных предложений, но «Локомотив» отказался отпускать Пиняева этим летом. Я не буду говорить про сумму, но предложения были приличные. Нельзя недооценивать российский чемпионат и то молодое поколение, которое вызывается в сборную России. Они все на виду. Не могу точно сказать клубы, назову страны — были варианты из Германии, Италии и Испании. Один из клубов сейчас играет в еврокубках», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, в СМИ также появлялись слухи об интересе к Пиняеву со стороны «Зенита» и «Спартака».

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