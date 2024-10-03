«Его точно заберут». Агент Барбоза спрогнозировал, кто из россиян следующим уедет в Европу

Футбольный агент Паулу Барбоза спрогнозировал, кто из российских футболистов следующим переберётся в европейский чемпионат. По его мнению, в летнее трансферное окно по окончании текущего сезона в Европу переедет Сергей Пиняев из «Локомотива».

«Если игрок – мегаталант, клуб его выкупит и найдет способ заплатить. В Европе понимают, что в России играют талантливые футболисты. Все аналитики следят за РПЛ и знают практически всех игроков.

Кто уедет следующим? Сергей Пиняев следующим летом. Зимой рынок сложный, происходят нехарактерные трансферы, летом его точно заберут", — приводит слова Барбозы Metaratings.